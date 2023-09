Marcin Hakiel od momentu rozstania z Katarzyną Cichopek bardzo się uzewnętrznił. W swoich mediach społecznościowych opisuje uczucia i trudne emocje po zakończeniu związku z tak długoletnim stażem. Nic więc dziwnego, że Marcina Hakiela na celowniku mają także paparazzi, którzy śledzą jego kroki w stolicy. Tym razem pojawiły się zdjęcia roześmianego Hakiela, który odbiera dzieci ze szkoły. Rankiem do placówki zaprowadziła je Katarzyna Cichopek. Marcin Hakiel wychodzi z dziećmi ze szkoły. Zdjęcia paparazzi Marcin Hakiel coraz chętniej opowiada publicznie o tym, co stało się ostatnio w jego życiu. Zgodnie z oświadczeniem, które razem z Katarzyną Cichopek wydali, tancerz nie ujawnia szczegółów rozstania, za to dość chętnie opowiada o swoich przeżyciach i emocjach. To właśnie Marcin Hakiel zdecydował się na pierwszy wywiad po rozstaniu i to właśnie on odpowiada na coraz bardziej prywatne pytania internautów... Niedawno Helenka i Adam byli z Katarzyną Cichopek na malowniczych Malediwach , gdzie spędzili święta wielkanocne. Po powrocie dzieci zamieszkały w nowym mieszkaniu aktorki, która rano zawiozła je do szkoły. Po południu dzieci odebrał już Marcin Hakiel. Wygląda na to, że pociechy tancerza miały mu dużo do opowiedzenia a uśmiechy nie schodziły z twarzy całej trójki! Zobacz także: Marcin Hakiel w pierwszym wywiadzie po rozstaniu z Katarzyną Cichopek: "Ja się tego nie wstydzę" Helenka i Adam wyszli ze szkoły z małymi walizkami i torbami, co może świadczyć, że teraz pobędą u swojego taty. Wygląda więc na to, że zgodnie ze swoją obietnicą byli partnerzy robią wszystko, by dzieci nie odczuły ich rozstania. Po powrocie ze szkoły rodzina wstąpiła jeszcze na zakupy do supermarketu. Całej trójce wciąż towarzyszyły uśmiechy! Wygląda na to,...