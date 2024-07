Doda nie zapomina o swoich fanach ani na chwilę. Wigilia jeszcze trwa, a ona już wkleiła na Facebooka zdjęcie ze świątecznej kolacji w rodzinnym Ciechanowie. Co prawda, nie ma na nim Błażeja, ale za to jest karp. I to nie byle jaki - ogromny! Z tego co wiemy, przygotowany przez mamę gwiazdy, Wandę Rabczewską.



Oprócz zdjęcia, Doda złożyła także życzenia "Wesołych świąt". My również do tego krótkiego, ale jakże treściwego przesłania dołączamy się i świątecznie pozdrawiamy naszych czytelników.

