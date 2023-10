Anna Lewandowska jest największym wsparciem dla swojego męża, Roberta Lewandowskiego. Ta podczas tegorocznego mundialu towarzyszy mu w czasie każdego meczu na trybunach. Jednak w czasie wolnym także nie próżnuje! Tym razem za sprawą Instagrama pokazała, jak imprezuje w Katarze. Widać, że bardzo zaprzyjaźniła się z Agatycze.

Anna Lewandowska i Agatycze imprezują w Katarze

W ostatnim czasie wszystkie oczy skierowane są w stronę Kataru. To właśnie tam Polska reprezentacja piłki nożnej walczy o Mistrzostwa Świata. Razem z popularnymi piłkarzami są z nimi także ich ukochane. Ostatnio Anna Lewandowska z Klarą na rękach kibicowała z trybun ma meczu Polska — Argentyna. Mecz był pełen emocji, jednak pomimo tego, że nasza reprezentacja przegrała, to finalnie mogliśmy świętować awans do pucharowej fazy mundialu. Teraz przed nami spotkanie z kadrą Francji, które odbędzie się już w niedzielę, 4 grudnia. Z tego względu polscy piłkarze zbierają siłę na kolejne sportowe starcie. Pojawia się jednak pytanie, co w tym czasie robią piękne kobiety polskiej reprezentacji? Okazuje się, że Anna Lewandowska szaleje w Katarze, w towarzystwie zagranicznych WAGs!

Instagram @annalewandowska

Początkowo Anna Lewandowska szaloną noc w Katarze relacjonowała na swoim InstaStories. Teraz z kolei opublikowała zdjęcia, na których pozuje w towarzystwie innych, popularnych WAGs. Towarzyszy jej m.im. partnerka Frenkiego de Jonga - Mikky Kiemeneney, ukochana Davyma Klaassena - Laura Benschop oraz modelka Victoria’s Secret - Adriana Lima. Okazuje się, że do Kataru dotarła także Agatycze, która do tej pory wypoczywała w Dubaju. Widać, że żona Roberta Lewandowskiego i ukochana Arkadiusza Milika nadają na tych samych falach.

Instagram @annalewandowska

Fani Anny Lewandowskiej nie przeszli obojętnie obok jej nowych zdjęć. Pod postem posypały się liczne komentarze:

- Piękne kobiety, na pięknym zdjęciu ❤️ jestem dumna z Ciebie jako Polka i z tego co osiągnęłaś. Jesteś bardzo dobrym przykładem dla wielu Polek ???? - Panowie ciężko trenują, a Panie się bawią- prawidłowo ???? - Wszystko wszystkim ale Anula najpiękniejsza ????Jest coś co się ma w sobie skromność i dobre serduszko ❤️ - Fajnie, że korzysta Pani z tego, co los dobrego przyniósł. Polska do przodu, Polki i Polacy nie jesteśmy słabsi, nie jesteśmy słabszą ligą! ???????????? - Oj ,nasza Ania najpiękniejsza ❤️

Czekacie już na mecz Polska — Francja? Jesteśmy pewni, że na trybunach zobaczymy zarówno Annę Lewandowską z córkami, jak i Agatycze.

Instagram @annalewandowska

Instagram @annalewandowska

Instagram @annalewandowska

Instagram @annalewandowska