Anna Lewandowska zdobywa fanów w Hiszpanii! Kibicowała Robertowi Lewandowskiemu na trybunach

Anna Lewandowska pokazała, z kim z spedza czas podczas wyjazdu do Hiszpanii. Trenerka już kilka dni temu razem z córkami wyleciała z Polski. W gorącej Hiszpanii wzięła udział w sesji fotograficznej, a teraz wypoczywa u boku gwiazdy TVN. Anna Lewandowska podczas relacji na InstaStories pokazała, kto dołączył do niej na wakacjach. Anna Lewandowska i gwiazda TVN razem w Hiszpanii Anna Lewandowska kilka tygodni temu razem z córkami przyleciała do Polski, a później dołączył do nich Robert Lewandowski . Całą rodziną bawili się na eleganckim przyjęciu, a później razem spędzili kilka dni na zgrupowaniu reprezentacji Polski w piłce nożnej w Opalenicy. Niestety, kilka dni temu Anna Lewandowaka pokazała wzruszające zdjęcie Roberta Lewandowskiego z córkami i zdradziła, że teraz czeka ich kilka tygodni rozłąki przez nadchodzące Euro 2021. Anna Lewandowska opuściła Opalenicę i wróciła do apartamentu w Warszawie, skąd z kolei razem z córkami poleciała do Hiszpanii. Anna Lewandowska już kilka dni temu pokazała swoim fanom na Instagramie, jak relaksuje się jeżdżąc na rowerze. Jak tu pięknie!☀️ Dziś trochę siłowego i trochę cardio czyli jazda na rowerze. Dobrze tak czasem przewietrzyć głowę😉 Tego mi było trzeba! - napisała wówczas Anna Lewandowska. Teraz okazuje się, że do Anny Lewandowskiej i jej córeczek dołączyła Paulina Krupińska! Trenerka pokazała w sieci zdjęcie ze wspólnej wycieczki rowerowej. W słonecznej Hiszpanii Anna Lewandowska nie tylko wypoczywa, ale bierze również udział w sesjach zdjęciowych do promocji jej nowych produktów. Jak widać w przygotowaniach do sesji "pomagała" malutka Laura ;) Zobacz także: Sylwia Bomba z "Gogglebox" dopatrzyła się brudnej stopy na zdjęciu u Anny Lewandowskiej!...