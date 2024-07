Poznajecie? To najpopularniejsza nauczycielka śpiewu w Polsce, jurorka programów "Idol" i "Must Be The Music", Elżbieta Zapendowska. Na tym zdjęciu ma zaledwie 11 lat. Na pozór wygląda słodko i niewinnie, ale jak sama przyznaje była niezłym gagatkiem, a mama nie raz musiała stawiać się w szkole, po lekcjach.

Dzisiaj Elżbieta Zapendowska ma na swoim koncie przede wszystkim szacunek i uznanie całej branży muzycznej. Słuch absolutny. Z jej opiniami liczą się największe krajowe gwiazdy. To ona kształciła Edytę Górniak, Dodę i Marylę Rodowicz. Jako jedyna jurorka "Idola" przewidziała spektakularną karierę Ani Dąbrowskiej, a Alicji Janosz powiedziała, że "wygra, a później poniesie klęskę, po której się podniesie i wróci silniejsza". A co ona sama ma do powiedzenia w tej sprawie?

- Zawsze protestuję, gdy słyszę, że załatwiłam komuś karierę. Nie, byłam tylko malutkim elemencikiem w jego życiu. Uważam, że to obowiązek nauczyciela pomagać uczniowi. Nie czuję się matką niczyjego sukcesu. Ani ojcem. - przyznała Elżbieta w rozmowie z "Panią Domu".

Nie dość, że utalentowana to do tego jeszcze skromna i naturalna. Brawo.

