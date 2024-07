Słynący z nietuzinkowego poczucia humoru Szymon Majewski zaprezentował je po raz kolejny. Showman, który niedawno wyśmiewał się z blogerki modowej Maffashion, a nawet pozwolił sobie zakpić z programu Mai Sablewskiej, zamieścił w Internecie zdjęcie, na którym... siedzi w szafie!

Stało się! Zostałem SZAFIARZEM! Czekam na propozycję od marek. Czekam na sygnał od dziewczyn, Jessiki, Maffa, co mam robić dalej i jak się promować? Super jest być szafiarzem, nie przypuszczałem, że to takie fajne! - napisał na swoim profilu na Facebooku.

Co odpowiedzą słynne bloggerki? A Wam jak się podoba żart Szymona? ;)

Stało się! Zostałem SZAFIARZEM! Czekam na propozycję od marek. Czekam na sygnał od dziewczyn, Jessiki, Maffa, co mam ...

Posted by Szymon Majewski on 25 listopada 2015