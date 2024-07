Szymon Majewski zamieścił na Facebooku bardzo pochlebny wpis na temat Dody. Dziennikarz i showman pochwalił artystkę za jej... serce. Majewski opisał sytuację, kiedy to Fundacja Spełnionych Marzeń zwróciła się prośbą do różnych gwiazd, by odwiedziły z okazji Dnia Dziecka najmłodszych pacjentów oddziału onkologicznego. Niestety, żadna z zaproszonych osób nie była w stanie spotkać się z dzieciakami. Jedynym wyjątkiem była Doda, która zgodziła się bez wahania.

Reklama

Zobacz też: Doda w zabawny sposób komentuje ciążę Siwiec i nawiązuje do... Klary Lewandowskiej!

Szymon Majewski o działalności charytatywnej Dody

Szymon Majewski nie ukrywa, że jest pod wrażeniem zaangażowania Dody. Piosenkarka nigdy nie odmawia i zawsze jest chętna do pomocy potrzebującym. Ten wpis do spore zaskoczenie, ponieważ dziennikarzowi, co sam zresztą przyznał w poście, zdarzało się krytykować Dodę z różnych powodów. Jednak tym razem, Majewski chwali Dodę i osobiście jej dziękuje.

Zobacz także

Wczoraj był Dzień Dziecka. Jak co roku Fundacja Spełnionych Marzeń odwiedzała oddziały onkologiczne pełne chorych dzieci. Tomek Osuch, szef Fundacji z którą pracuję od lat, dzwonił do różnych „ gwiazd“ żeby je poprosić o odwiedzenie dzieci na oddziale, niestety bezskutecznie, wszyscy mieli coś ważniejszego bądź w ogóle nie oddzwaniali.

Zaproszenie przyjęła jedynie Doda, nie wahała się ani chwili, i to w dodatku zaproszona parę godzin przed wizytą. Powiedziała, że przyjedzie z Ciechanowa gdzie miała jakieś ważne sprawy.

Tomek Osuch, powiedział, że Doda nie zawiodła go nigdy przez te lata kiedy kieruje fundacją. Zawsze może na nią liczyć, zawsze jest otwarta na pomoc i nigdy nie odmawia.

Wiecie o tym, że czasem się z niej śmieję i nie zawsze jej styl obecności medialnej lubię, ale to jak traktuje takie wyzwania jest dla mnie najważniejszy!!!

W świecie szoł- biz gdzie niektórzy każdą sekundę poświęcają zaistnieniu, Doda jest jedną z nielicznych którzy potrafią podzielić się energią i sercem z innymi.

Moja droga! W imieniu Fundacji Spełnionych Marzeń baaaaardzo dziekuję.

Szymon Majewski – członek Rady Fundacji - napisał dziennikarz na swoim profilu.

Doda nie pozostała obojętna na te słowa.

Do usług - odpowiedziała.

Brawo, Dorota!

Polecamy: Doda komentuje zamieszkanie wokół Opola. Zamierza wystąpić na festiwalu organizowanym przez TVP?

Wpis Szymona Majewskiego o zaangażowaniu charytatywnym Dody. I komentarz samej zainteresowanej. :)

Facebook/Szymon Majewski

Reklama

Doda zawsze chętnie angażuje w akcje pomocy