Szymon Majewski o Beacie Szydło.

Szymon Majewski żartuje z Beaty Szydło! Komik w swoim najnowszym filmiku postanowił przyjrzeć się pani premier i już na wstępie uznał, że przypomina mu nauczycielkę, której się boi. "Od razu jak ona się pojawia, mam taki strach, że nie odrobiłem lekcji" stwierdza Majewski, który zdradził swoje teorie w sprawie słynnych już broszek, jakie nosi Beata Szydło. Według pierwszej z nich są to... medale od Jarosława Kaczyńskiego.

Są to medale, które wręcza jej Jarosław Kaczyński za dobre sprawowanie. (...) Któregoś dnia ona się pojawi we wszystkich tych medalach, będzie je miała wszystkie od góry w dół jak radziecki żołnierz- stwierdził Majewski. Drugie podejrzenie- tam jest ukryty mikrofon! Tam cały czas z Żoliborza idą instrukcje. To jest moja interpretacja tego faktu.