Agnieszka Szulim pojawiła się we wtorek na rozprawie sądowej w Warszawie, którą wytoczyła Dodzie za rzekome pobicie w 2014 roku. W sądzie zabrakło zaś Dody, która tego samego dnia grała koncert charytatywny dla dzieci z zespołem Downa w Legnicy. Czy to oznacza, że sprawa rzekomej bójki, do której doszło między Dodą a Agnieszka Szulim, nadal nie została zakończona? Bez udziału Dody z pewnością było to trudne, więc gwiazdy pewnie znów spotkają się w sądzie.

Agnieszka Szulim w sądzie pokazała się w nowej fryzurze. Oczywiście wyglądała bardzo stylowo. Dużą uwagę zwracała jej piękna (i droga!) torba Valentino. Jak Agnieszka prezentowała się w sądzie? Zobaczcie zdjęcia!

