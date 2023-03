Roksana Węgiel nieźle zaskoczyła fanów swoim najnowszym zdjęciem! Młoda gwiazda pokazała się w krótkiej fryzurze do ramion i w szalonym kolorze włosów. Na jej głowie, zagościł... fiolet! Fani oczywiście zostawili piosenkarce mnóstwo komplementów, ale przyznają, że jednak wolą swoją idolkę w naturalnej wersji. Czy to zatem zmiana na stałe? Zobaczcie sami! Zobacz także: "Dance Dance Dance": Roksana Węgiel tańczy ze swoja przyjaciółką. Dlaczego wybrała właśnie Oliwię? Roksana Węgiel ma nową fryzurę? Roksana Węgiel lubi eksperymentować ze swoim wyglądem, ale do tej pory, były to zmiany tylko na chwilę. Mowa oczywiście o fryzurach, które mieliśmy już okazję zobaczyć na głowie piosenkarki. Młoda gwiazda często też potrafi zaskoczyć swoich fanów niecodziennymi stylizacjami, od których aż ciężko oderwać wzrok. Jednak tym razem wzrok fanów znów zatrzymał się na głowie piosenkarki. Roksana Węgiel pochwaliła się nowym zdjęciem na swoim Instagramie i w pierwszej chwili, wielbiciele artystki na pewno byli zszokowani tym, co zobaczyli. Na fotografii widzimy wokalistkę w totalnie nowej fryzurze! Piosenkarka ma dużo krótsze włosy, które sięgają jej do ramion, grzywkę, a także nowy kolor. Na jej głowie zagościł fiolet. Jak Wam się podobam w takim wydaniu?👩‍🎤 #czasnazmiany 💇‍♀️ - napisała Roksana Węgiel Oczywiście fani szybko ruszyli z odpowiedzią na to pytanie. Większość z nich jednak przyznała, że woli Roksanę z długimi, naturalnymi włosami. - Mam nadzieję, że to peruka do występu, a pod nią kryją się twoje piękne, długie, brązowe włosy 😍 - Ładnemu we wszystkim ładnie, ale wolę Ciebie we włosach, które masz na co dzień - Śliczna, ale wolę w...