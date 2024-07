Agnieszka Szulim i Piotr Woźniak-Starak biorą ślub w czerwcu. I ma to być uroczystość jak z bajki! "Super Express" dotarł do informacji, że ślub odbędzie się na zamku w Gniewie na Pomorzu! Podobno państwo młodzi wynajęli zamek na 7 dni, za co musieli zapłacić aż 420 tys. zł. Na zamku ma zatrzymać się ponad 300 gości młodej pary - Agnieszki Szulim i Piotra Woźniaka-Staraka.

Szczegóły wesela Agnieszki Szulim i Piotra Woźniaka-Staraka

Ale to nie wszystko. Przyjęcie weselne ma się odbyć w Wielkim Refektarzu. Jak czytamy w tabloidzie, na weselu ma nie brakować niczego. Co będą jeść goście? Będzie na nich czekać kuchnia staropolska oraz międzynarodowa. Samo jedzenie wyceniono - według SE - na 255 zł od osoby. Państwo młodzi sami dostarczą alkohol.

Para młoda szykuje też podobno atrakcje dla swoich gości. Pojedynki rycerskie, koncert gregoriańskiego chóru, otrzymają też specjalną asystę honorową husarzy, strzelać będą armaty! Tańce będą odbywać się na zadaszonym dziedzińcu krzyżackiej twierdzy.

"Super Express" wyliczył, że koszty takiej uroczystości przekroczą grubo ponad milion złotych! Prawda, że bajecznie? Agnieszka Szulim będzie mogła poczuć się jak prawdziwa księżniczka!

Sama Agnieszka Szulim na Instagramie komentuje najnowsze rewelacje na swój temat bardzo znaczącymi hashtagami: ##maratonuśmiechu #ktoimwciskatekity #ilejeszczezamkówihoteli...

