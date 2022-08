Agnieszka Woźniak-Starak w wyjątkowy sposób uczciła rocznicę śmierci Piotra Woźniaka-Staraka

W pierwszą rocznicę śmierci Piotra Woźniaka-Staraka rodzina i przyjaciele producenta filmowego spotkali się przy jego grobie. W miniony wtorek, 18 sierpnia minął rok od tragicznej śmierci ukochanego męża Agnieszki Woźniak-Starak. Piotr Woźniak-Starak zginął w wyniku wypadku do którego doszło na jeziorze Kisajno na Mazurach. Teraz, jak donosi "Super Express", bliscy producenta filmowego spotkali się na terenie rodzinnej posiadłości w miejscowości Fuleda. Jak uczcili pamięć Piotra Woźniaka-Staraka? Morze kwiatów i lampiony przy grobie Piotra Woźniaka-Staraka Według informacji "Super Expressu" do Fuledy na Mazurach przyjechała rodzina i przyjaciele Piotra Woźniaka-Staraka. Przed miejscem, gdzie został pochowany producent filmowy pojawiły się piękne fioletowe i białe kwiaty, wiszące lampiony i znicze. Dziennik informuje, że wśród osób, które przyjechały do Fuledy znaleźli się m.in. Zofia Ślotała oraz Maja Sablewska i Wojciech Mazolewski. Na grobie Piotra został złożony piękny wieniec. Wokół ustawiono krzesła. Chwilę przed godziną 15 na stołach ustawionych obok willi pojawiła się zastawa - zdradza informator "Super Expressu". Na zdjęciach opublikowanych przez dziennik widać, że wszystkie osoby, które pojawiły się w Fuledzie, spotkały się przy mogile Piotra Woźniaka-Staraka i razem uczciły jego pamięć. Później Agnieszka Woźniak-Starak w towarzystwie bliskich i przyjaciół wybrała się na rejs łódką po jeziorze. Piotrka nie ma, ale zostawił mi mnóstwo miłości i najlepszych ludzi na świecie. Rodzinę, przyjaciół, którzy nawet przez chwilę nie dają mi poczuć, że jestem sama. Wasza troska, ten wspólny czas, niekończące się rozmowy, często do rana, są...