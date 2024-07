Ślub Agnieszki Szulim i Piotra Woźniaka-Staraka już okrzyknięto ślubem roku! Wiemy kiedy i gdzie para powie sobie "tak".

Ślub Szulim i Woźniaka-Staraka

Miniony rok Agnieszka Szulim z pewnością może zaliczyć do najbardziej udanych w swojej karierze. Powód? Dziennikarka poprowadziła aż trzy programy: "Aplauz, Aplauz" oraz "Na językach" w stacji TVN oraz "Stylowy magazyn" w TVN Style, co również przełożyło się na jej stan konta. Okazuje się bowiem, że Szulim zalicza się do najlepiej zarabiających gwiazd w polskim show-biznesie. Ale, co najważniejsze, Agnieszka znalazła też miłość swojego życia - Piotra Woźniaka-Staraka, zaręczyła się, a już w wakacje narzeczeni planują wziąć ślub.

Choć Agnieszka i Piotr nie chcą rozmawiać z prasą na temat swojego wesela, jeden ze znajomych pary zdradził magazynowi "Party" kilka szczegółów tej uroczystości!

Wesele Szulim w wakacje

Wesele pary odbędzie się w wakacje, a nie, jak wcześniej spekulowano, w czerwcu na Zamku Królewskim w Warszawie czy w Cannes! Agnieszka i Piotr planują zorganizować go w jednym z eleganckich hoteli położonych nieopodal Puszczy Piskiej.

Agnieszka i Piotr wymarzyli sobie ślub w plenerze, dlatego zależy im, by hotel był elegancki, ale jednocześnie kameralny, z pięknym widokiem na jezioro i las. Para ma już nawet kilka typów - zdradził "Party" informator.

Jakie mają oczekiwania? Po pierwsze hotel musi pomieścić niemal 400 gości, bo tyle Szulim i Woźniak-Starak planują zaprosić na swój ślub. Po drugie, zależy im, by na terenie należącym do obiektu stanęły białe namioty, w których goście będą się bawić podczas wesela.

Jeśli chodzi o menu, to zakochanym zależy, by było wykwintne, ale łączące dania mięsne i wegetariańskie, bo Agnieszka od wielu lat nie je mięsa.

Jakie stroje przyszli państwo młodzi zaplanowali na ten ważny dzień? Więcej szczegółów w nowym numerze "Party".

Agnieszka Szulim i Piotr Woźniak-Starak.

Agnieszka Szulim i Piotr Woźniak-Starak podczas Sylwestra.

Zaręczyny Szulim i Staraka podczas balu TVN.

Pierścionek zaręczynowy Agnieszki Szulim.