Adam Sztaba najwyraźniej pozazdrościł Korze, która na nagrania „Must Be The Music” przychodziła ze swoim pieskiem. Artystka mianowała Ramonę piątym jurorem muzycznego show. Według doniesień prasowych, Kora zawsze głosowała na uczestników, którzy spodobali się jej czworonożnemu przyjacielowi. Skąd wiedziała, że występ się spodobał? Ponoć świadczy o tym szczekanie zadowolonej Ramony.

Okazuje się, że Adam Sztaba pozazdrościł swojej koleżance z jury! Artysta przyznaje, że on również chciałby pokazać publiczności swojego pupila!

- U mnie pojawił się ostatnio trzeci pies, czarny wesoły Chihuahua, ma 4 miesiące i nazwałem go Ryszard Wagner. Mówimy na niego Ryszard lub Wagner w zależności od pory dnia. Może kiedyś zabiorę go na program na żywo, bo będzie stanowił znakomity kontrast dla białej Ramony Kory- wyznał w „Fakcie” Sztaba.

Czyżby Sztaba również potrzebował pomocy w wyborze najlepszych uczestników programu?

