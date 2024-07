Joanna Przetakiewicz kocha luksus i miłość do niego stara się już od dłuższego czasu zaszczepić w innych Polkach. Jej marka La Mania cieszy się dużą popularnością, a ona sama sprowadza do naszego kraju trendy ze światowych wybiegów. Wszak ma tam niezłe znajomości - o jej przyjaźni z Karlem Lagerfeldem krążą już legendy. Przypomnijmy: Przetakiewicz zapraszała do Polski Lagerfelda. Czemu jeszcze nie przyjechał?

Jak każda prawdziwa fashionistka, również Przetakiewicz ma swoje modowe marzenia czyli rzeczy, które absolutnie chciałaby widzieć w swojej szafie. Nie trzeba chyba dodawać, że kosztują one naprawdę sporo... Można się o tym przekonać czytając bloga Joanny, na którym umieściła ostatnio notkę z serii "My wishlist". Na liście życzeń gwiazdy znajdują się efektowne szpilki od Giuseppe Zanottiego, ale nie pierwsze lepsze, bo wysadzane kryształkami Swarovskiego. Cena za takie cudo? Około 8 tysięcy złotych!

Tak prezentują się wymarzone szpilki Joanny Przetakiewicz. Zobaczymy ją niebawem w nich na salonach?

