Tuż przed niedzielnym odcinkiem "Tańca z gwiazdami" Dagmara Kaźmierska zdecydowała się na metamorfozę. Celebrytka nagrała swoją wizytę u fryzjera i pochwaliła się spektakularnym efektem końcowym. W nowym looku gwiazda "Królowych życia" łudząco przypomina Joannę Przetakiewcz.

Dagmara Kaźmierska przeszła spektakularną metamorfozę

Dagmara Kaźmierska bierze udział w 14. edycji "Tańca z gwiazdami", w której tańczy u boku Marcina Hakiela. Gwiazda "Królowych życia" nie otrzymuje zbyt dużych not od jury, ale widzowie ją uwielbiają. Po ostatnim odcinku pojawiła się również afera po występie Dagmary Kaźmierskiej, a to wszystko przez gorzkie słowa jury. Celebrytka się jednak nie podaje i ciężko pracuje na sali treningowej, by zachwycić swoim tańcem w kolejną niedzielę. Tuż przed świątecznym odcinkiem Kaźmierska zafundowała sobie spektakularną metamorfozę. Po takiej zmianie na pewno zrobi wielkie wrażenie w programie.

Adam Jankowski/REPORTER/East News

Dagmara Kaźmierska zawsze wygląda nieskazitelnie — wystylizowana fryzura i pełen makijaż to jej znak rozpoznawczy. Celebrytka lubi dbać o siebie i nie boi się zmian. Tuż przed kolejnym odcinkiem "Tańca z gwiazdami" postanowiła zadbać o swoje włosy.

Kocham swoje włosy i tego człowieka — napisała Dagmara Kaźmierska.

Instagram @queen_of_life_77

Już w Niedzielę Wielkanocną Dagmara Kaźmierska ponownie zatańczy na parkiecie tanecznego show Polsatu. Czy tym razem uda jej się podbić serca jury? Dowiemy się niebawem.

