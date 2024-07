O tym, że jedna z córek Kingi Rusin, Iga Lis planuje zrobić karierę jako modelka wiadomo od dawna. Niedawno nastolatka pochwaliła się pierwszymi efektami. Na zdjęciach wygląda jak urodzona gwiazda modelingu. Zobacz: Córka Rusin wystąpiła w profesjonalnej sesji. Wygląda jak zawodowa modelka

Nie da się ukryć, że w Lis jest spory potencjał, a przede wszystkim determinacja do tego, aby osiągnąć cel. Co prawda dziennikarka nie jest zbytnio zadowolona z wyboru takiej drogi życiowej przez córkę, ale nieustannie ją wspiera. Co ciekawe Iga od początku wiedziała, do jakiej agencji modelek chciałaby przynależeć i mocno dążyła do tego, aby się tam znaleźć. W najnowszym numerze magazynu "Flesz" właściciel agencji Model Plus, Dariusz Kumosa zauważył pewne niedoskonałości u początkującej modelki:

Brak kilku centymetrów nadrabia charakterem, błyskiem w oku i talentem. Teraz pracujemy nad tym, jak ją odpowiednio poprowadzić.

Wróżycie jej karierę?

