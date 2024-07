Edyta Bartosiewicz wraca, i tym razem wcale nie są to puste obietnice. Właśnie do rozgłośni radiowych wysłano nowy singiel piosenkarki, "Rozbitkowie" (posłuchaj). Utwór spotkał się ze sporym uznaniem krytyków muzycznych i osób z branży. Oznacza to, że przed gwiazdą ogromna szansa na powtórzenie sukcesu przebojów "Zegar", "Ostatni" czy "Szał".

Reklama

Jak donosi "Party", za wyborem nowej piosenki Bartosiewicz stoi jej syn Aleksander. To on podjął ostateczną decyzję, co do piosenki zwiastującej płytę "Renovatio".

Reklama

Trzeba przyznać, że ma chłopak gust.