Edyta Bartosiewicz jest uważana za jedną z najlepszych polskich wokalistek wszechczasów i autorek tekstów piosenek. Po olbrzymim sukcesie wokalistka zawiesiła swoją działalność artystyczną na kilkanaście lat ze względów osobistych i zdrowotnych. Na szczęście, w tym roku gwiazda potwierdziła wydanie nowej płyty. Zobacz: "To moment dla mnie wyjątkowy!"

Reklama

Pod koniec kwietnia na Facebooku Edyta oznajmiła, że album jest już gotowy i czeka na premierę. Teraz przyszła pora na zapowiedź wydawnictwa. Dzisiaj swoją wielką premierę ma piosenka "Rozbitkowie", która ma zarazem potwierdzić wielki fenomen Bartosiewicz.

Reklama

Posłuchajcie, będzie z tego tak samo legendarny przebój jak "Ostatni", "Zegar" czy "Skłamałam"? My nie mamy co do tego żadnych wątpliwości.