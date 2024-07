Syn Davida Bowie, Duncan Jones, opublikował w internecie link do wzruszającego listu, który został napisany przez lekarza, dr Marka Tauberta, do legendarnego muzyka tuż po jego odejściu. Co w nim było?

Syn Dawida Bowie opublikował list lekarza do ojca

Angielski reżyser, Duncan Jones, zapowiedział, że nie będzie zabierał głosu w sprawie śmierci ojca na portalach społecznościowych. Jednak list Marka Tauberta tak go poruszył, że postanowił udostępnić go fanom i przyjaciołom. Lekarz na co dzień pracuje z nieuleczalnie chorymi ludźmi i powiedział, że bardzo podziwia postawę Bowiego, który do końca swoich dni dzielnie walczył z rakiem:

Na początku tego tygodnia miałem rozmowę z jedną z hospitalizowanych pacjentek, która zbliża się do swojego końca. Rozmawialiśmy o Twojej śmierci, Twojej muzyce, co spowodowało, że zaczęliśmy rozmawiać o wielu tematach, które nie zawsze łatwo poruszać z kimś, kto staje oko w oko z własnym końcem. W rzeczywistości Twoja historia stała się sposobem na otwarte mówienie o śmierci, z czym do tej pory wielu lekarzy i pielęgniarek miało problem.

Mark Taubert podkreślił także, że jest wielkim fanem muzyki Davida i dziękuje mu za piosenki, które stworzył:

Dziękuję Ci za Lazarus i Blackstar. Jestem lekarzem opieki paliatywnej i to, co zrobiłeś w czasie poprzedzającym Twoją śmierć, miało głęboki wpływ na mnie i wielu ludzi, z którymi pracuję. Twój album wypełniony jest odwołaniami, wskazówkami i aluzjami. Jak zawsze, nie pozwoliłeś na łatwą interpretację, ale być może nie o to chodzi.

