To że David Bowie nie żyje jest jedną z najsmutniejszych wiadomości ostatnich dni, tygodni a może nawet i... lat. Bowie był doskonałym muzykiem, wokalistą, tworzył utwory ponadczasowe, grał w filmach, jego teledyski były przełomowe! Największy sceniczny kameleon, jednym słowem twórca doskonały. Dlatego redakcja Party.pl wybrała kilka ulubionych piosenek Davida Bowie, a także duetów, które są dla nas najbardziej wyraziste i które najbardziej kochamy. Jest to nasz subiektywny przegląd utworów artysty.

Reklama

A Twoja ulubiona piosenka Davida Bowego to... Zagłosuj w naszej sondzie, albo dopisz w komentarzu razem z linkiem do YouTuba, chętnie posłuchamy!

Zaczynamy: Niezapomniany duet: Queen & David Bowie - "Under Pressure"

Zobacz także

Kto nie zna "China Girl"?

David Bowie - "Let's Dance" i te czerwone buty z teledysku!

Melancholijne "This is Not America"

‪I cudowna piosenka - David Bowie - "Thursdays child‬"

Niesamowity kawałek David Bowie – "Space Oddity"

A kto pamięta taki numer? David Bowie - "Jump They Say"

Tina Turner With David Bowie - "Tonight"

Stare dobre czasy czyli David Bowie i "Life On Mars"

David Bowie - "Starman"

Kosmiczny numer z David Bowie i Pet Shop Boys - "Hallo Spaceboy"

Rockowy David Bowie - "Ziggy Stardust"

Klasyk - David Bowie i "Changes":

David Bowie i "Herose"

Reklama

Dotarliście do końca? To zagłosujcie w naszej sondzie!