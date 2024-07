Sylwia Grzeszczak poczuła, że już może wrócić na cenę. Pół roku temu urodziła córeczkę Bognę. Wiemy, gdzie zobaczymy i posłuchamy Księżniczkę. Jako pierwsi mamy też jej wypowiedzi Sylwii po sześciu miesiącach milczenia.

Z całą świadomością zawiesiłam karierę, by poświecić się macierzyństwu. Cieszę się, że moment, w którym poczułam, że już mogę wrócić do pracy, zbiegł się z Polsat SuperHit Festiwalem! Mój ostatni duży wytęp przed przerwą też był w Sopocie i dlatego chętnie tam wrócę. Nie ukrywam, że to dla mnie pierwsze tak duże wydarzenie po urodzeniu córki i ogromne emocje!", mówi wokalistka.

Wiemy, czy Sylwia Grzeszczak do Sopotu przyjedzie sama?

Jak dowiedziało się „Party”, organizatorzy festiwalu zapewnili Sylwii najlepsze warunki. Gwiazda dostanie największy apartament w jednym z czterogwiazdkowych hoteli: Grand lub Mera. Podobno artystka ma przyjechać do Sopotu ze swoją półroczną córeczką Bogną, a w opiece nad małą ma jej pomagać ktoś z rodziny. Czy będzie to ojciec dziewczynki, Marcin Piotrowski „Liber”, tego nie wiadomo. Dotychczas para jak ognia unikała paparazzich. I jeśli to się nie zmieniło, Sylwia przyjedzie do Sopotu bez męża.

Na dziś pewne jest to, że Sylwia Grzeszczak wystąpi pierwszego dnia festiwalu jako gość specjalny podczas Koncertu Platynowego. Usłyszymy wtedy artystów, których płyty w ubiegłym roku były hitami sprzedaży, m.in. Stanisławę Celińską, Dawida Podsiadłę, Andrzeja Piasecznego. Sylwia zaśpiewa swój przebój „Księżniczka”, a oprócz tego – i to druga niespodzianka – wykona nową piosenkę, skomponowaną podczas urlopu macierzyńskiego.

Wielbiciele Sylwii Grzeszczak mogą liczyć na inne niespodzianki.

Gwiazda niedawno skomponowała utwór, promujący film „7 rzeczy, których nie wiecie o facetach” i bardzo jej się to spodobało. Przygotowała kolejne niespodzianki.

Od dziecka marzy mi się, żeby tworzyć muzykę do filmów! Prowadzimy już kolejne rozmowy w tej sprawie i mogę zdradzić, że chodzi o skomponowanie nie jednego utworu, ale całej ścieżki dźwiękowej do filmu.

Sylwia Grzeszczak zamierza też w wakacje dać kilka koncertów.

W tym roku zaplanowałam nieco mniej występów, ze względu na dziecko. Ale obiecuję, że zagram część repertuaru z przygotowywanej płyty," zapewnia gwiazda.

