Coraz więcej gwiazd chudnie, przechodzi na dziwne diety albo ćwiczy z Ewą Chodakowską. Okazuje się, że nie brakuje też takich, które mają kompleks na punkcie... zbyt szczupłej figury. Nie chodzi tutaj o Anję Rubik, a Sylwię Grzeszczak. Piosenkarka w rozmowie z magazynem "HOT" przyznała, że jest za szczupła i chętnie nabrałaby kilka kilogramów. To dość zaskakujące wyznanie.

- Genetycznie jestem szczupła, ale chciałabym nabrać masy, bo muszę mieć siłę podczas koncertów . Nie stosuję diet, dużo gotuję w domu. Moja specjalność to cukinia zapieczona w tartej bułce. Lubię kuchnię azjatycką, sushi, a czasem tradycyjnego schabowego .

Sylwia pochwaliła się także ulubionym sportem, który zdecydowanie wpływa na jej szczupłą sylwetkę:

- Rower to moja ulubiona forma ruchu, co pokazałam nawet w klipie do piosenki "Pożyczony". Zwłaszcza jazda po lesie mnie odpręża. Jeśli też mam czas chodzę na długie spacery, a czasami gram w badmintona.