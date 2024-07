1 z 5

Czyżby jednak Sylwia Gruchała nie dała kolejnej szansy swojemu mężowi, Markowi Bączkowi? We wtorek sportsmenka spotkała się z nim na sali rozwodowej. Jeszcze niedawno razem spotkali się na romantycznej kolacji i wszystko wskazywało na to, że dojdzie między nimi do pojednania. Co postanowił sąd - na razie nie wiadomo, florecistka najwyraźniej nie rozpacza po tej decyzji, ponieważ po rozprawie wychodziła roześmiana. Jak udało dowiedzieć się Party.pl gwiazda nie otrzymała jeszcze rozwodu, ponieważ Marek Bączek nie stawił się na rozprawie. Kiedy kolejna? Już w grudniu.

