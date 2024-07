Kim jest Anna Mendak?

Wczoraj podaliśmy, że najpopularniejsza polska florecistka Sylwia Gruchała rozstała się z mężem Markiem Bączkiem. Para zdecydowała się na rozwód po dwóch latach małżeństwa. Wszystkich zadziwiła ta informacja, ponieważ uchodzili za zgraną parę, a kilka miesięcy po ślubie urodziła im się córka Julka.

Szermierz po rozstaniu z Sylwią związał się z Anną Mendak, modelką i miss Mazowsza z 2009 roku. Modelka ma na swoim rozbierane sesje w brytyjskich bulwarówkach. Na stronie agencji, do które należy Mendak czytamy, że 26-letnia modelka ma 176 cm wzrostu, waży 55 kilo, a jej pasje to jazda konna, pływanie, siatkówka i koszykówka. Czy to dla niej Marek Bączek zostawił żonę? Nie wiadomo. Para jest już po pierwszej rozprawie rozwodowej, kolejna we wrześniu.

Anna Mendak, modelka i miss Mazowsza z 2009 roku





Sylwia Gruchała z mężem i dzieckiem