Niedługo po pogrzebie Patryka Peretti, jego grób został zniszczony. Policji udało się ustalić, kto jest za to odpowiedzialny, a sprawa trafiła do sądu. W minioną środę zapadł wyrok.

Zapadł wyrok ws. mężczyzny, który zniszczył grób syna Sylwii Peretti

Od momentu wypadku syna Sylwii Peretii minęły już przeszło 3 miesiące, ale sprawa wciąż budzi ogromne emocje i przewija się w mediach. Niedawno głośno zrobiło się o pierwszym od czasu tragedii wywiadzie gwiazdy, w którym opowiedziała m.in. o tym, jak wyglądała jej ostatnia rozmowa z Patrykiem.

Teraz z kolei powrócił temat zdewastowanego grobu chłopaka. Doszło do tego krótko po pogrzebie, co wywołało ogromny skandal. Na szczęście policja szybko zatrzymała podejrzanego, a sprawę skierowano do sądu. Niejaki Jakub G. do wczoraj oczekiwał na wyrok, ale w końcu zapadła decyzja. Jakie czekają go konsekwencje?

Warto wspomnieć, że mężczyzna w momencie zatrzymania przyznał się do winy. Jak natomiast podał Pomponik, 8 listopada w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty zapadł wyrok niekorzystny dla oskarżonego, choć jednocześnie wydaje się on bardzo łagodny. Jakub G. został skazany na 8 miesięcy prac społecznych, w wymierza 20 godzin miesięcznie. Ponadto, w przeciągu miesiąca musi pisemnie przeprosić Sylwię Peretti.

Wyrok jest nieprawomocny, jednak z uwagi na to, że mężczyzna już wcześniej wyraził gotowość do dobrowolnego poddania się karze, zapewne nie zostanie wzniesione odwołanie.

