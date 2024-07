Sylwia Gruchała jednak nie rozwiedzie się z mężem? Chociaż w mediach od kilku tygodni pojawiają się informacje o sprawie rozwodowej sportsmenki i Marka Bączka, to fotoreporterzy przyłapali ich ostatnio na romantycznej kolacji. Jak donosi Fakt, małżonkowie spotkali się we wtorek wieczorem w jednej z restauracji. Na zdjęciach tabloidu wyglądają na szczęśliwych - co więcej, mąż Gruchały jadł jej z ręki. Według doniesień prasy następnego dnia para miała się spotkać w sądzie, jednak z powodu choroby sędziego sprawa została przełożona na październik.

Czyżby Sylwia Gruchała i Marek Bączek dali sobie jeszcze jedną szansę? Przypomnijmy, że zaledwie kilka dni temu Bączek w rozmowie z jednym z tygodników mówił, że chce walczyć o swoje małżeństwo. Mąż florecistki przyznał jednak, że jego żona nie chce o tym słyszeć.

- Żona jest nieprzejednana. Na sali sądowej pokazała mi, że nie ma szans na mediacje ani na porozumienie. Osiągnęliśmy już porozumienie w kwestii opieki nad dzieckiem oraz innych spraw dotyczących jego dobra, ale to nie jest, niestety, to samo - przyznał w "Twoim imperium".

Przypominamy, że Sylwia Gruchała i Marek Bączek są małżeństwem od dwóch lat. Po głośnym ślubie i weselu, na którym bawiło się 200 gości, zostali rodzicami córki - Julii. O ich problemach w związku dowiedzieliśmy się zaledwie kilka tygodni temu. Marek Bączek po rozstaniu z żoną związał się z Miss Mazowsza z 2009 roku, Anną Mendak.

Sylwia Gruchała i Marek Bączek z córką

Sylwia Gruchała

Sylwia Gruchała nie rozwiedzie się z Markiem Bączkiem?