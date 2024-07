Jak wyglądają święta gwiazd? Anetę Zając w święta ogarnia czar wspomnień. Jak wyglądały, gdy była małą dziewczynką? Aktorka zapamiętała ten czas szczególnie, bo przy stole zasiadały cztery pokolenia, było głośno i gwarno, a królował smak ciasteczek, które... próbuje odtworzyć do dziś.

Wychowywałam się w domu czteropokoleniowym. Miałam prababcię, która dożyła prawie 100 lat. I właśnie święta z tamtych czasów, zostaną w mojej pamięci na zawsze. Prababcia była mistrzynią w kuchni. Zawsze wołała mnie, abym czegoś smacznego spróbowała. To z nią lepiłam pierwsze pierogi, to przy niej poznawałam smaki i aromaty - ten czas na zawsze zachowam w moim sercu. Jako dziecko szczególnie uwielbiałam ciasteczka. Może dlatego, że prababcia robiła je dużo wcześniej, wkładała do garnka glinianego i nakrywała czyściutką serwetą, aby doleżały do świąt. Wiedziała, że podkradaliśmy je z bratem i co najmniej połowa nie ujrzała świąt. Oddałabym wiele, aby znać ten przepis. Od kilku lat próbujemy różnych receptur na kruche ciasteczka, takie wyciskane przez specjalną formę, założoną na maszynkę do mięsa. Jak dotąd żadne z nich nie miały smaku tamtych. Ale nie tracimy nadziei, że kiedyś się uda. Tegoroczne święta będą kolejną próbą - opowiada Aneta Zając w Party.pl.