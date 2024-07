Aneta Zając założyła swojego bloga! Będzie to połączenie bloga kulinarnego z lifestyle'owym. Jak się nazywa? Aneta wykorzystała w nazwie bloga swoje nazwisko i powstał: zajackicawkuchni.pl. Co znajdziecie na blogu Anety? Domową kuchnię czy wykwintne przepisy?

Nie jestem typem kucharza amatora, którego można postawić w szranki z innymi uzdolnionymi i kazać walczyć o złotą patelnię czy srebrny piekarnik. Ale kocham spędzać czas w kuchni, gotuję z miłości do siebie, dzieci i świata, bawię się smakami i aromatami. Śledzę, co nowego na rynku i odwiedzam przeróżne miejsca. Bądźcie tu ze mną Kochani. Mam nadzieję Was bawić i inspirować - pisze na swoim blogu Aneta Zając.