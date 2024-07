Amerykańska marka Benefit na Święta Bożego Narodzenia 2013 proponuje makijaż w stylu glamour - przydymione oko w klasycznych beżo-brązach, z dodatkiem połyskujących drobinek i soczyście czerwone usta, nadające makijażowi wyjątkowo elegancki i świąteczny charakter.

Żeby uzyskać iście gwiazdkowy look używamy kultowego barwnika Benetint i koniecznie bezbarwnego błyszczyka na wierzch dla uzyskania apetycznego połysku. Benetint używamy również do nadania seksownego koloru policzkom. Jak zawsze marka z San Francisco przywiązuje ogromną uwagę do perfekcyjnie wystylizowanych brwi, podkreślonych żelem Gimme Brow. Na kości policzkowe nakładamy odrobinę rozświetlacza High Beam, który sprawi, że cera nabierze wyjątkowego blasku – nie zapomnij go nałożyć również na dekolt i ramiona. Gwarancją sukcesu świątecznego makijażu w stylu glamour są bajecznie długie i czarne rzęsy, które możemy osiągnąć przy pomocy rewelacyjnej tuszu do rzęs They’re Real.

Ceny świątecznych puszek Benefit to ok. 129-195 złotych.