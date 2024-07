Brawo! Ola Ciupa ma na swoim koncie kolejny duży sukces! Gwiazda właśnie się pochwaliła, że została panią magister! Temat jej pracy wydawał się być skomplikowany: "Dieta - wpływ na wygląd i kondycję skóry" - ale Ola Ciupa poradziła sobie z nim świetnie! W pracy pomagał jej również dr Krzysztof Gojdź:

Ola do nauki! Przez moment mniej imprez i lansu i do książek! - tak powtarzałem Oli codziennie. Bo dla mnie ZAWSZE była najważniejsza edukacja i rozwój osobisty. I Ola też tak uważa. Pomimo urody i rozwijającej się kariery postanowiła skończyć studia i obronić pracę magisterską. Uroda przemija, ale to co w głowie pozostaje na zawsze. Dlatego ja zawsze apeluję do młodych ludzi - uczcie się, zdobywajcie doświadczenie i realizujcie swoje plany. - tak starał się ją dopingować Gojdź.