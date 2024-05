Ania Derbiszewska i Jakub Manikowski z "Rolnik szuka żony" lada chwila powitają na świecie swojego synka. O tym, że ich rodzina się powiększy pochwalili się już w grudniu. Okazuje się, że są to ostatnie chwile Ani, kiedy maluszek jest jeszcze w brzuszku. Opublikowała właśnie nowe zdjęcie, a fani zasypali ją komplementami:

Ciąża Ci służy, wyglądasz prześlicznie

Ania z "Rolnik szuka żony" tuż przed porodem

Ania z "Rolnik szuka żony" nie ukrywa swojego szczęścia związanego z macierzyństwem. Wraz z Kubą odliczają już dni do porodu. Fani już nie mogą doczekać się, jak zobaczą zdjęcie maleństwa. Ania i Jakub z "Rolnika" postanowili do ostatniej chwili trzymać w tajemnicy, jakie imię wybrali dla chłopca. Rolniczka zostanie mamą po raz pierwszy, natomiast dla Kuby będzie to już czwarte dziecko. Jest szczęśliwym tatą dwóch córeczek i synka z poprzedniego związku.

Ania z "Rolnik szuka żony" opublikowała właśnie zdjęcie i zdradziła, że do porodu zostało już niewiele czasu:

Ostatnie chwile przed nową rolą w życiu

Fani "Rolnik szuka żony" cieszą się szczęściem Anny i Jakuba z 10. edycji i nie szczędzą przyszłej mamie komplementów i wzruszających słów:

Szczęśliwego rozwiązania....Aniu stresujesz się

Pięknie Pani wygląda, bije od Pani radość i spokój

Dużo zdrówka i spokoju w tym pięknym czasie

Nie ma nic piękniejszego niż bycie rodzicem

Najpiękniejszy okres w życiu - piszą internauci na Instagramie.

Zaledwie tydzień temu Jakub z "Rolnik szuka żony" pokazał zdjęcie ciężarnej Ani i zdradził termin porodu. Wspominając rodzinny wypad za miasto napisał:

Niedługo na takie wypady za miasto będziemy brać z nami wózek, bo myślę, że to ostatnie trzy tygodnie w dwupaku

Przed zakochanymi jedno z najpiękniejszych życiowych wyzwań, jakim jest rodzicielstwo.

