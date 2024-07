1 z 9

Karol Strasburger to niekwestionowany mistrz sucharów! I za te suchary kochamy go najbardziej ;) Z okazji jego 69. urodzin postanowiliśmy przypomnieć wam jego najlepsze żarciki z najlepszych! Tradycją stało się to, że Karol Strasburger opowiada na początek „Familiady” żart. Dowcipy często są tak czerstwe, że aż śmieszne :). Strasburger doprowadził to tego, że jego familiadowe żarty są już kultowe i nazywa się je „Suchariadą”!

Zobaczcie, które wybraliśmy jako najśmieszniejsze! Zobaczcie w naszej galerii!

Zobacz też: Ogromna wpadka w "Familiadzie". Takiej odpowiedzi nikt się nie spodziewał! WIDEO