Karol Strasburger w szczerej rozmowie o wychowywaniu córki! Ojcem Laury został w wieku 72 lat: "Narodziny dziecka to druga młodość" - mówi nam aktor!

„Nie pochwalam bezstresowego wychowania” - twierdzi stanowczo Karol Strasburger. Jak aktor opiekuje się ukochaną córeczką, Laurą? Dwa i pół roku temu Karol Strasburger został po raz pierwszy ojcem. Jak radzi sobie w tej roli? Jakie ma poglądy na wychowanie dzieci? Tylko w "Party" rozmowa z aktorem!

Karol Strasburger o wychowywaniu córki, Laury!

Znakomity aktor, laureat tegorocznego SuperWiktora i lubiany gospodarz „Familiady” - którą prowadzi od 28 lat - został ojcem w wieku 72 lat. Ani pierwsze małżeństwo z aktorką Barbarą Burską, ani drugie, z Ireną Morcińczyk, nie przyniosło Karolowi Strasburgerowi potomstwa. On sam specjalnie o to nie zabiegał. Czekał na właściwy moment i właściwą kobietę. Córka Strasburgera, Laura, urodziła się w listopadzie 2019 roku, a jej mamą jest trzecia żona aktora Strasburgera, Małgorzata Weremczuk (38). To logopedka z doświadczeniem w branży reklamowej i public relations. Była menadżerką jednej z podwarszawskich restauracji, a dziś zarządza zawodowymi interesami męża.

Zobacz także: ŚLUB Strasburgera z młodszą o 236 lat Małgorzatą - ZDJĘCIA

Krzemiński Jordan/AKPA

Choć nie sądził, że będzie to łatwe, Karol Strasburger właściwie od razu wszedł w rolę ojca. Wstawał do Laury o 4 rano i zmieniał jej pieluchy. Teraz, kiedy jest już większa, razem zmieniają je lalkom i misiowi, których karmią „posiłkami” podawanymi na plastikowej dziecięcej zastawie. Dzięki córce aktor odkrył sens życia, a na świat zaczął patrzeć jej oczami. W rozmowie z „Party” przyznał, że Laura bardzo wzbogaciła jego życie:

„Jego sens jest dla mnie nareszcie jasny. Kiedy pojawia się dziecko, to dla niego się pracuje, dla niego chce się być atrakcyjnym, pokazać mu, co się umie. Narodziny dziecka to druga młodość”, wyznał nam aktor „M jak miłość”.

Instagram

Pomimo tego, że uwielbia swoją córeczkę, z którą łączą go wspólne „zabawowe” rytuały, aktor nie jest ojcem pobłażliwym i do jej wychowania nie podchodzi bezrefleksyjnie. Karol Strasburger uważa, że rolą rodziców jest wpojenie dziecku wielu zasad, które potem pomogą mu się odnaleźć w dorosłym życiu. Teraz Laura jest jeszcze maleńka, ale już wie, jak zachowuje się kulturalne dziecko:

„Wie, kiedy powiedzieć „dziękuję”, „proszę”, „przepraszam”. Umie ładnie siedzieć przy stole, trzymać widelec”, powiedział „Party” aktor.

Zobacz także: Swoich 73. urodzin Karol Strasburger długo nie zapomni! Czemu były takie wyjątkowe?

Z czasem przyjdzie czas na trudniejsze lekcje. Karol Strasburger chce wpoić córce wartości, którymi sam kieruje się w życiu. Czego będzie ją uczył?

„Uczciwości. Braku przekonania, że świat należy tylko do niej. Nie pochwalam bezstresowego wychowania. Naszemu dziecku nie wolno wszystkiego. Musi wiedzieć, że w życiu trzeba na różne rzeczy zasłużyć, że trzeba szanować ludzi”, stwierdził aktor w rozmowie z nami.

„Czym skorupka za młodu nasiąknie...” - Karol Strasburger wierzy w prawdziwość tej maksymy.

Więcej w nowym numerze "Party” - już w sprzedaży!

Zobacz także: Strasburger, Tajner, Kondrat... Oni zostali ojcami po 50 roku życia!