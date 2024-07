Wpadki uczestników w "Familiadzie" zdarzają się bardzo często i zawsze są hitem internetu. Nie inaczej jest tym razem, kiedy to na pytanie: "Zachodnie święto, które z roku na rok coraz chętniej obchodzimy w Polsce", jedna z uczestniczek odpowiedziała: "Święto Niepodległości".

Wpadka w programie Familiada - wideo

W sieci zagrzało - jedni internauci nie zostawili na niej suchej nitki, wypominając brak wiedzy i logicznego myślenia, inni tłumaczyli to stresem czy zdenerwowaniem. Jednak i tak wideo podbija internet! Mamy nadzieję, że pani Agnieszka nie czyta komentarzy i z uśmiechem wspomina udział w show. Dystans w telewizji to podstawa! Ponadto - to nie pierwsza i pewnie też nie ostatnia wpadka w tym programie ;)

Karol Strasburger prowadzi Familiadę od 21 lat