Reese Witherspoon to jedna z największych gwiazd Hollywood i laureatka Oscara. Od jakiegoś czasu obserwujemy jej styl, bo jak się okazuje aktorka ma świetne pomysły. Stawia na elegancję i klasykę dostosowaną do swojego wieku, ale czasem lubi dodać swoim zestawom szczypty ekstrawagancji. Tym razem połączyła granat z czerwienią a do tego dodała modną panamę.

Gwiazda założyła prosty granatowy t-shirt, który jeszcze bardziej podkreślił jej złoty naszyjnik. Do tego biała kopertowa spódnica i trójkolorowe sandałki na słupku. Reese Witherspoon swój look uzupełniła workiem w kolorze czerwonym i modnym kapeluszem z czarnym paskiem zwanym panamą. Dla nas bomba - elegancko, ekstrawagancko i na luzie.

