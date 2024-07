Agnieszka Włodarczyk już nie raz udowodniła, że potrafi ubrać się za grosze i wyglądać świetnie. Niedawno na Festiwalu w Międzyzdrojach pojawiła się w dwóch sukienkach, które nabyła w drodze do nadmorskiego kurortu w lumpeksie. Zapłaciła za nie tylko 2,50, co odbiło się szerokim echem w mediach. Przypomnijmy: Ile kosztuje styl Włodarczyk? Agnieszka zdradziła ceny swoich sukienek

Wyznanie Agnieszki skłoniło redakcję "Flesza" do podliczenie jej ostatnich stylizacji na największych imprezach. Gwiazda w rozmowie z magazynem przyznała, że kiedyś kupowała markowe ciuchy w najdroższych butikach. Dziś zaoszczędzone pieniądze na ubraniach woli przeznaczać na cele charytatywne:

Kiedyś kupowałam rzeczy Dolce & Gabbana czy Chanel. Myślę, że to wynikało z kompleksów. Chciała udowodnić sobie i innym, że mnie na nie stać. Teraz wiem, że nie muszę ubierać się drogo, żeby czuć się i wyglądać dobrze. Niestety, jestem oceniana po tym, co włożyłem, a to jest strasznie płytkie. - mówi aktorka