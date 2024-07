Natura nie obdarzyła się wachlarzem rzęs? Nic straconego. Branża kosmetyczna dwoi się i troi by sprostać wymaganiom swoich klientek.



Teraz długie rzęsy możesz mieć już w kilka chwil. Pierwszy sposób to doklejenie pojedyńczych kępek. Zapytaliśmy makijażystkę Paulinę Dzwigałę z warszawskiej make-upowni Poppy Shop, o to jak to zrobić najlepiej:



- Jeśli nie lubisz intensywnego makijażu oka, ale chcesz nadać swojemu spojrzeniu uwodzicielską głebię – możesz doczepić kępki, które bardzo ładnie modelują kształt oka , oraz sprawiają, że spojrzenie staje się jeszcze bardziej intrygujące. Należy pamiętać, że doczepiamy je tylko w zewnętrznych kącikach oka. – wyjaśnia Paulina.

Jeżeli marzy wam się superefekt, firmy kosmetyczne mają w swojej ofercie całe linie sztucznych rzęs. Można je kupić w różnych kolorach, ozdobione kamieniami, a nawet wykonane z piór. Pamiętaj jednak, że z ilością rzęs też można przesadzić. Sztuczne rzęsy są dostępne w każdym przedziale cenowym, jednak czasami te najtańsze mogą nie przetrwać nocy.

- Nie ma co oszczędzać, ponieważ często zdarza się tak , że tanie rzęsy nie są giętkie i elastyczne i nawet profesjonalista ma problem ich przyczepieniem. Tak, więc dobrze jest zainwestować w rzęsy. Jak również i w klej. – radzi Dźwigała. Tanie rzęsy wyglądają bardzo tandetnie zwłaszcza te na pasku, wybieraj takie rzęsy które wyglądają jak najbardziej naturalnie i mają cienki prawie niewidoczny pasek.

Nie wiesz jak przykleić rzęsy? Przeczytaj instruktaż napisany przez Paulinę!



1. Na powiekę nałóż jasny cień, a wzdłuż lini narysuj czarną kreskę - kreska ta wypełni przestrzeń między rzęsami a powieką .

2. Podkręć rzęsy zalotką i wytuszuj je – pamiętaj by nie przesadzić z ilością maskary.

3. Ostrożnie wyjmij rzęsy z pudełeczka i sprawdź ich długość zanim spróbujesz je przyklejać. Jeśli są zbyt szerokie – po prostu skróć je z tej strony gdzie włoski są dłuższe. Pamiętaj by rzęsy nie były zbyt długie - ich długość możesz wymodelować również przy pomocy nożyczek.

4. Nałóż niewielka ilość kleju wzdłuż na brzeg sztucznych rzęs i odczekaj 3 sekundy – klej delikatnie się zetnie, wtedy od razu przyklei do powieki. Zacznij od środka, póżniej doklej wewnętrzny i na końcu zewnętrzny kącik.

5. Teraz możesz przeciągnąć eyelinerem wzdłuż lini rzęs kreskę tak by zatrzeć granicę między brzegiem rzęs, a powieką. Pamiętaj by jeszcze raz wytuszować rzęsy.

6. Jeśli zainwestujesz w dobrej jakości rzęsy możesz używać ich wielokrotnie. Pamiętaj jednak by przed następnym doczepieniem ich, oczyścić brzeg z kleju.

Jeśli marzy wam się kocie spojrzenie na dłużej możesz udać się do salonu i przedłużyć rzęsy na dwa tygodnie.



Nową metoda Blink & Go by Nouveau Lashes zrobisz to w zaledwie 30 minut.Do wyboru mamy klasyczne czarne, albo w zupełnie odjazdowych kolorach. Jeśli wybrałaś kolorową bądź krótką sukienkę wybierz czarne rzęsy. Jeśli natomiast wybrałaś na tę okazję minimalistyczną kreację w czerni, swoją stylizację możesz uzupełnić o kilka rzęs w kolorze. Wówczas kolor pojawia się jako delikatny refleks świetlny nadający rzęsom wielowymiarowości i bardziej tajemniczego charakteru. W ofercie marki znajdziesz rzęsy we wszystkich odcieniach tęczy - najnowszy trend to dopasowanie ich do koloru tęczówki.



Efekt utrzymuje się dwa tygodnie - po tym czasie rzęsy zdejmuje osoba, która wykonała aplikację.

Cena aplikacji: od 190 do 360 zł (w zależności od miejsca).



Jeśli zdecydujesz się zaszaleć z rzęsami na swój bal studniówkowy zrezygnuj z innych ozdób. Przede wszystkim zapomnij o szmince w mocnym kolorze.



Mimo, że idziesz na swój pierwszy poważny bal, nie oznacza to, że masz wyglądać jak zmalowana lalka. Szukasz inspiracji na studniówkowy makijaż? Koniecznie zajrzyj do naszego działu WIDEO i obejrzyj nasze instruktażowe filmiki.



Więcej o sztucznych rzęsach przeczytasz w magazynie FLESZ!



