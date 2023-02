MasterChef Junior już od 6. edycji cieszy się niesłabnącą popularnością. Dzieci w wieku od 8 do 12 lat zaskakują widzów niesamowitą wiedzą i zdolnościami kulinarnymi. Potraw, które serwują jurorom w programie nie wymyśliłby nie jeden dorosły. Ich pomysły na menu spokojnie mogłyby znaleźć się w najlepszych polskich restauracjach. Niedługo poznamy szóstego polskiego MasterChefa Juniora, tymczasem... przypominamy finalistów pozostałych edycji! Tylko spójrzcie, jak się zmienili! Niektórych trudno jest poznać! Zobacz także: "MasterChef Junior": Julia Cymbaluk wygrała 2. edycję i zmieniła się nie do poznania! Jest teraz prześliczną nastolatką MasterChef Junior: Jak zmienili się finaliści poprzednich edycji? Natalia Paździor to zdecydowanie najpopularniejsza i pierwsza w Polsce dziewczynka, która otrzymała tytuł MasterChefa Juniora. Dziś jest już 17 latką i zachwyca urodą, o czym pisaliśmy TUTAJ. Jednak czy pamiętacie pozostałych finalistów? W pierwszej edycji show dużą popularność zdobyli Luiza Baaziz oraz Jakub Tomaszczyk i Mateusz Truszkiewicz, którzy wraz z Natalią zmierzyli się w ostatecznym starciu w wyścigu po statuetkę pierwszego w Polsce MasterChefa Juniora. Jakub Tomaszczyk po swoim udziale w MasterChefie Juniorze nie zatracił pasji do gotowania. Jako młody kucharz prowadził wiele warsztatów kulinarnych dla uzdolnionych i zainteresowanych kulinariami dzieci. Gotowanie nie jest jednak jego jedynym hobby. Na jego Instagramie znajdziemy sporo zdjęć z podróży. Nastolatek uwielbia również uprawiać sport. Luiza Baaziz zmieniła się nie do poznania! Trudno się dziwić, w końcu od premiery pierwszej edycji MasterChefa Juniora minie w tym roku 6 lat. 17-letnia Luiza nie jest zbyt aktywna na Instagramie, jednak w sieci można...