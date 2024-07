Stroje narodowe na Miss Universe 2015

1 z 19

Do finału Miss Universe 2015 pozostało tylko dwa dni. W Beverly Hills trwają ostatnie przygotowania przed wielką galą, podczas której poznamy najpiękniejszą kobietę we wszechświecie. Według bukmacherów koronę i prestiżowy tytuł dostanie Miss Hiszpanii Desire Cordero Ferrer. Znając jednak specyfikę konkursu i decyzyjność jurorów, wszystko może się zmienić.

Po wczorajszych pre-eliminacjach, które były doskonałą okazją do zapoznania się ze sceną i oswojeniem ze stresem dla 88 pięknych reprezentantek, przyszedł czas na prezentację strojów narodowych. Tradycyjnie już kraje obu Ameryk, Azji i Afryki kreatywnie podeszły do tematu. Zamiast skromnych sukienek miss wybrały stylizacje, których nie powstydziłaby się nawet Lady Gaga.

Największe wrażenie zrobiła Miss Argentyny. Wtórowały jej Miss Kanady, Miss Indonezji, Miss Kurakao, Miss Sri Lanki i Miss Nikaragui. W sumie aż 15 dziewczyn zaszokowało swoją pomysłowością i rozmachem z jakim przedstawiły tradycję swojego narodu zawartą w sukience.

Nasza Marcela Chmielowska na tle koleżanek wypadła nieco skromnej. W sukience bombce z nadrukowanymi kogucikami, i z wiankiem na głowie uwodzicielsko uśmiechała się i opowiadała o historii kraju. Niestety to nie wystarczyło, bowiem ostatecznie o nagrodę walczy tylko piątka kandydatek do tytułu Miss Universe. Są to:

Miss Argentyny (zobacz),

Miss Kanady (zobacz),

Miss Niemiec (zobacz),

Miss Indii (zobacz),

Miss Indonezji (zobacz).

Zwróćcie też uwagę na suknię faworytki, Desire Cordero Ferrer. Internauci porównali ją do... Maryi z Nazaretu.

Zwyciężczynię na najlepszą suknię narodową poznamy podczas niedzielnej gali. Emisja w Polsce tylko za pośrednictwem internetu (ok. godz. 4.00 czasu polskiego).