Natalia Piguła reprezentuję Polskę na Miss Universe! Zobaczcie jej odważny strój narodowy

Już dziś w nocy odbędą się wybory Miss Universe 2020. Na gali w Seminole Hard Rock Hotel & Casino w Miami na Florydzie pojawi się również polska reprezentantka, Natalia Piguła! Okazuje się, że jej notowania są bardzo wysokie - według bukmacherów znajduje się w finałowej dwudziestce. Zobaczcie zdjęcia Natalii oraz jej kontrowersyjny strój narodowy!

Polka na Miss Universe 2020! Ma szansę na wygraną?

O nominacji do konkursu Miss Universe Natalia dowiedziała się na niecałe dwa miesiące przed. Czasu na przygotowania było mało, ale ekipa pracująca z Natalią stanęła na wysokości zadania! Jednym z najważniejszych punktów konkursu jest prezentacja kostiumów narodowych. W piątek nad ranem odbyła się pierwsza próba, na której Piguła zaprezentowała swój strój - a są to ogromne srebrne skrzydła połączone z body imitującym zbroję oraz biało-czerwoną flagą, co ma symbolizować polską husarię. Za dość kontrowersyjny kostium odpowiedzialna jest Agnieszka Lechańska z salonu Mona Lissa z Łodzi.

Finałową kreację dla Natalii przygotowała Viola Piekut, jedna z najbardziej cenionych polskich projektantek. To czerwona suknia zdobiona ręcznie naszywanymi aplikacjami.

A kim jest Natalia Piguła? To modelka, która miała już styczność z konkursami piękności. W 2019 roku została Miss Ziemi Łódzkiej oraz I Wice Miss Polski. Swoją przygodę z konkursami rozpoczęła w wieku 15 lat, kiedy wzięła udział w konkursie Elite Model Look.

Wielka gala 69. edycji konkursu Miss Universe odbędzie się z niedzieli na poniedziałek o godz. 2:00 polskiego czasu. Trzymacie kciuki za Natalię?

Oto strój Natalii na konkurs!

mat. prasowe

Jest naprawdę odważny, ale przykuwa uwagę!

mat. prasowe

Jej kreacje robią spore wrażenie!