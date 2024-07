W warszawskiej Kinotece odbyła się premiera filmu "Żywie Białoruś". Nowy film Krzysztofa Łukaszewicza ukazuje losy czołowego białoruskiego opozycjonisty i realia kraju, zmagającego się z dyktaturą Łukaszenki. Na premierze na czerwonym dywanie pojawiło się także sporo znanych gości, m.in. Danuta Stenka, Janusz Głowacki, Beata Sadowska, Karolina Gruszka, Ilona Łepkowska z mężem czy Marek Koterski z żoną.

Reklama

Więcej gwiazdorskich stylizacji z czerwonego dywanu znajdziecie tutaj:

Reklama

My największą uwagę przykułyśmy do Danuty Stenki i Karoliny Gruszki, które mimo wysokich temperatur postawiły na iście zimowe kolory. Obie aktorki pojawiły się ubrane od stóp do głów w czerń. Jedynie Beata Sadowska postawiła na wiosenne pastele, które połączyła z wojskową zielenią i kontrastującymi szpilkami. Świetny look!

Zobaczcie więcej zdjęć z premiery: