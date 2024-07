Stefano Terrazzino przygotowuje się do roli w sztuce "Kochanie na kredyt" w Teatrze Capitol. To zupełnie nowe wyzwanie dla tancerza - aktorskie! Jak się do niego przygotowuje? Ma na to swój wyjątkowy sposób. Robi notatki w scenariuszu. I to w trzech językach!

Powiedzieli mi, że mój scenariusz powinien iść w następnym roku do licytacji. Bo ja tam piszę rzeczy po włosku, po polsku i po niemiecku. W każdym języku są jakieś uwagi. Po niemiecku, bo niektóre rzeczy są tak techniczne, że po niemiecku na pewno je zapamiętam - powiedział tancerz w wywiadzie dla Party.pl.

Z kim najbardziej ceni sobie współpracę? Dowiecie się z materiału wideo.

Stefano Terrazzino próbuje swoich sił jak aktor teatralny

Sympatyczny aktor na pewno sprawdzi się na deskach teatru