Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel niedawno opublikowali w swoich mediach społecznościowych posty, w których poinformowali fanów o swoim rozstaniu. Nikt nie spodziewał się takiej decyzji, szczególnie, że gwiazdorska para od lat uchodziła za jedno z najzgodniejszych małżeństw w polskim show-biznesie. Bliski znajomy pary Stefano Terrazzino zdecydował się opowiedzieć reporterce Party.pl, jak zareagował na wiadomość o rozstaniu Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela.

Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel rozstali się po 17 latach związku. Oświadczenie, które opublikowali w mediach społecznościowych, wywołało ogromne poruszenie wśród fanów, którzy uważali małżonków za zgraną parę. Zaledwie kilka tygodni wcześniej na instagramowych profilach Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela pojawiały się wspólne zdjęcia, na których wyglądali na szczęśliwych. Nic wcześniej nie wróżyło kryzysu w ich związku.

Okazuje się, że nie tylko fani, ale także przyjaciele pary nie wiedzieli o ich planach rozwodowych. Stefano Terrazzino, który od lat przyjaźni się z Kasią Cichopek i Marcinem Hakielem, wyznał reporterce Party.pl, że po przeczytaniu ich oświadczenia na Instagramie był szczerze zdziwiony.

Tak zaskoczyło mnie to. Zobaczyłem to rano na Instagramie, było mi przykro i byłem zaskoczony. Zawsze jest przykro, jak kogoś znasz, jesteś przyzwyczajony (...) Może wyjdzie im to na dobre - powiedział Stefano Terrazzino.