Aneta Zając i Stefano Terrazzino to para, która jest typowana do zwycięstwa w nowej edycji "Tańca z Gwiazdami" emitowanego w Polsacie. Nie tylko wzbudza wielką sympatię telewidzów, którzy chętnie głosują na aktorkę, ale i jurorów, którzy chwalą Zając za jej postępy na parkiecie. Aktorka zaskakuje również swoim seksownym, nieznanym dotąd obliczem.

Gwiazda nie raz w wywiadach mówiła, że jest jej ciężko, ponieważ treningi są bardzo męczące. Myślała nawet o rezygnacji z programu. Jednak jej partner, Stefano Terrazzino bardzo wierzy w potencjał taneczny aktorki serialu "Pierwsza Miłość". W wywiadzie dla Tele Tygodnia zdradził, jakimi metodami uczył ją tańca:

Taniec jest bardzo intymny. Otwieranie się na siebie i na swojego tanecznego partnera jest sprawą charakteru i w każdym przypadku wygląda to inaczej. Aneta jest szalenie kobieca, eteryczna, piękna! Początkowo był opór, by to pokazać, ale ja do niej dotarłem podstępem! Uczę ją ukradkiem takich ruchów, które ustawiają jej ciało w niesamowicie sexy sposób. Ona nawet sobie nie zdaje sprawy z tego, jakie robi wrażenie na parkiecie - przekonuje tancerz