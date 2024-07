Tomasz Barański w rozmowie z Party.pl zdradził, co mogło pójść nie tak podczas występu Justyny Steczkowskiej w Opolu. Steczkowska w kusej mini prezentowała się fenomenalnie, jednak momentami było naprawdę niebezpiecznie! Gwiazda wykonała swój hit "Dziewczyna Szamana". Zrobiła ogromne show z udziałem tancerzy i... żywego ognia!

Kiedy my podnosiliśmy Justynę do góry, a na dole paliło się koło... I tam było troszkę nerwowo jakoś. Mam nadzieję, że tego nie było widać! Ale to rzeczywiście było trudne, bo wszystko trzeba było zgrać - powiedział nam Tomasz Barański.