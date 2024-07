Już w najbliższą niedzielę odbędzie się spektakularna gala 25-lecia Miss Polski z jedyną w tym roku koronacją najpiękniejszej Polki - Miss Polski 2014. Wydarzenie poprowadzi m.in. Agnieszka Popielewicz i jest to o tyle ciekawe, że prezenterka blisko 10 lat temu sama próbowała zdobyć ten tytuł.

Agnieszka startowała w wyborach organizowanych w 2005 roku i znalazła się nawet w pierwszej dziesiątce konkursu, dzięki czemu udało się jej zdobyć kilka intratnych kontraktów. Sama impreza zaś rozbudziła w niej duży apetyt na pracę w telewizji.

Dzięki temu konkursowi pojechałam potem do Chin na międzynarodowy konkurs piękności. No i tamtego wieczoru wydarzyło się coś jeszcze. Pamiętam, jak obserwując prowadzących konkurs – Zygmunta Chajzera i Maćka Dowbora – pomyślałam sobie, że fajnie byłoby pracować tak jak oni. I to marzenie spełniło się, a 7 grudnia będę miała okazję poprowadzić razem z Zygmuntem Chajzerem jubileuszową, bo 25. galę wyborów Miss Polski - wyznała tygodnikowi "Gwiazdy".