Klaudia El Dursi, podczas relacji na InstaStories, odpowiedziała na pytania fanów i zdradziła, ile waży. Okazuje się, że w ostatnim czasie piękna prowadząca "Hotel Paradise" nieco schudła - Klaudia El Dursi przyznała, że straciła kilka kilogramów podczas pobytu na Zanzibarze. Gwiazda hitowego show TVN7 ma 174 cm wzrostu i figurę o której marzy wiele kobiet, ale ile dokładnie wskazuje jej waga? Klaudia El Dursi uchyliła rąbka tajemnicy. Klaudia El Dursi szczerze o swojej wadze Klaudia El Dursi zdobyła ogromną popularność dzięki występom w "Top Model". I chociaż modelka nie wygrała programu TVN to szybko okazało się, że zainteresowali się nią producenci nowego show "Hotel Paradise", a Klaudia została jego prowadzącą. W obecnej chwili TVN7 emituje trzecią już edycję hitu, a zaledwie kilka dni temu piękna prowadząca wróciła do Polski z Zanzibaru, gdzie nagrywany był "Hotel Paradise". Po powrocie do domu Klaudia El Dursi postanowiła odpowiedzieć na kilka pytań swoich fanów na Instagramie. Internauci chcieli dowiedzieć się m.in. o wagę i wzrost gwiazdy. Ile pani waży?- pytali fani. - Zazwyczaj ważę 60 kg, a aktualnie 56 - to dlatego, że na Zanzibarze trochę schudłam- zdradziła Klaudia El Dursi. Klaudia El Dursi przyznała również, że ma 174 cm wzrostu. Jesteście zaskoczeni? Tylko spójrzcie na bardzo szczupłą figurę prowadzącej "Hotel Paradise"! Zobacz także: Klaudia El Dursi upomniała uczestników "Hotelu Paradise 3" za ich zachowanie! Klaudia El Dursi odpowiedziała na pytania fanów o jej wagę i wzrost. Okazuje się, że gwiazda "Hotelu Paradise" waży mniej niż 60 kg przy wzroście 174 cm. Oglądacie "Hotel Paradise" z udziałem Klaudii El Dursi?...