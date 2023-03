"Love Island": Agata z 7. edycji show przeszła ogromną przemianę. Mamy jej zdjęcia sprzed lat

Obecnie na antenie TVN możemy śledzić 8. sezon społecznego eksperymentu z udziałem marzących o wielkiej miłości singli, którzy wstąpili w związek małżeński z zupełnie obcą osobą. Jak dotąd największe emocje wśród widzów wzbudzają Marta i Maciej. Dziewczyna mówi wprost, że jej zdaniem, jej aparycja nie spodobała się telewizyjnemu mężowi. Ma na myśli figurę, fryzurę, a może swój delikatny makijaż, w jakim po raz zobaczył ją małżonek? Tego nie wiemy, jedno jest jednak pewne, jeszcze do niedawna uczestniczka wyglądała zupełnie inaczej! Zobaczcie jej zdjęcia! "Ślub od pierwszego wejrzenia 8": Marta przeszła spektakularną metamorfozę Wiemy już, jak wyglądają pary 8. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" - to Justyna i Przemek, Marta M. i Patryk oraz Marta P. i Maciej. Co ciekawe, to właśnie ostatnia z nich wzbudza wśród widzów najwięcej emocji. Najpierw sympatycy miłosnego show krytykowali uczestniczkę za to, że pokazuje publicznie swojego syna. Później równiej jej telewizyjny partner nieźle podpadł widzom, a wszystko przez jego ekspresyjne zachowanie podczas ślubnej ceremonii. Co więcej, widzowie są przekonani, że telewizyjni małżonkowie zupełnie do siebie nie pasują, a sama Marta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" obawia się, że nie spodobała się mężowi . Delikatny świetlisty makijaż, finezyjnie upięte blond pukle, podkreślająca biust kreacja - właśnie tak dziewczyna wyglądała w dniu ślubu z Maciejem. Jak się jednak okazuje, Marta to prawdziwa "kobieta kameleon". Przeglądając jej instagramowy profil dowiadujemy się, że jeszcze niedawno uczestniczka miłosnego hitu TVN wyglądała zupełnie inaczej. Na jej głowie gościły kruczoczarne pukle! Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia 8": Marta skrytykowana przez fanów. Poszło o jedną rzecz. Odpowiedziała! To...