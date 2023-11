2 z 10

Obecnie księżna Kate stawia na stonowane i monochromatyczne zestawy. Często od stóp do głów ma na sobie jeden kolor, ewentualnie zestawia dwa, mało kontrastujące ze sobą. Do tego wybiera dobrze skrojone sukienki, które podkreślają jej figurę. Takie zabiegi uczynił z Kate ikonę stylu. Wcześniej księżna nie miała takiego wyczcia. Śmiało miksowała ze sobą kolory i wzory, przez co cały look sprawiał wrażenie mało przemyślanego, niedopracowanego i chaotycznego. Coś czujemy, że teraz nie pozwoliłaby sobie na te czarne pióra we włosach i wzorzystą sukienkę oraz brokatową torebkę!

